I kryqëzuar për golat kundër Kombëtares, Elseid Hysaj u kërkon falje tifozëve

Elseid Hysaj i ka kërkuar falje Tifozëve Kuq e Zi pas ndeshjes me Kroacinë.

Shqipëria barazoi mes drithërimash në Hamburg, teksa sfida me Kroacinë u mbyll 2-2, në një sfidë mjaft emocionuese dhe të vuajtur nga lojtarët shqiptarë.

Shqipëria merr 1 pikë dhe mbajmë “gjallë” shpresat e kualifikimit.

Hysaj shkoi i pari pas ndeshjes te tifozët e Kombëtares. Kjo për shkak se është kryqëzuar pas gabimeve të bëra në fushë, nga ku kanë ardhur dhe golat e kundërshtarëve.

Ekipi i drejtuar nga Sylvinho kaloi i pari në avantazh me anë të Qazim Laçit, i cili gjeti rrugën e rrjetës në minutën e 11-të.

Asani pasoi për mesfushorin, i cili me kokë mposhti Livakocic. Pjesa e parë do të ishte fantastike për kuqezinjtë, të cilët e mbyllën në avantazh.

Kryesimi i Kombëtares do të ishte deri në minutën e 73-të, ku Kramaric do të barazonte shifrat.

Elseid Hysaj del bllof dhe në këtë mënyrë lojtari kroat gjen rrugën e rrjetës. Sikur të mos mjaftonte vetëm kaq, por pas 4 minutash një autogol i Gjasulës do t’u jepte avantazhin kroatëve.

Kuqezinjtë të “shokuar” dhe minutat e mbetura do të luftohej për të gjetur golin e avantazhit.

Do të ishte Gjasula që do të “çonte” sërish peshë shqiptarët. Mesfushori do të bënte rolin e sulmuesit dhe do të mposhte portierin kundërshtarë.