Një klub i ri futet në garë për transferimin e Salah

Në një garë që ka tërhequr vëmendjen e futbollit saudit, Al-Hilal i bashkohet betejës për të nënshkruar me Mohamed Salah, sulmuesin e talentuar egjiptian të Liverpoolit.

Me kontaktet tashmë të zhvilluara me shoqëruesit e 31-vjeçarit, Al-Hilal po kërkon të bindë sulmuesin për t’u bashkuar me radhët e tyre gjatë afatit kalimtar të janarit.

Pavarësisht mungesës së përkohshme të Salah për shkak të pjesëmarrjes së tij në AFCON me kombëtaren egjiptiane, klubet Saudite të Pro League vazhdojnë të lëvizin në kërkim të përforcimeve të mundshme. Megjithatë, mundësitë e Liverpoolit për të shitur lojtarin e tyre duken të kufizuara, edhe me interesin e shprehur nga Al-Hilal dhe monitorimin e vazhdueshëm të Al-Ittihad.

Verën e kaluar, Al-Ittihad bëri një ofertë të rëndësishme që u refuzua nga Reds, dhe tani përflitet se ata mund të përgatisin një tentativë të re në janar. Edhe pse shanset për një transferim në merkaton e dimrit janë të pakta, Al-Ittihad nuk duket i gatshëm të heqë dorë nga mundësia për të siguruar shërbimet e Salah.

Rudy Galetti thekson se, pavarësisht hyrjes së Al-Hilal në garë, Al-Ittihad ende ndihet i sigurt se konsiderohet favorit për të blerë sulmuesin egjiptian. Me raportimet që sugjerojnë një përpjekje të mundshme “të madhe” në javët e ardhshme, Al-Ittihad po kërkon të riafirmojë pozicionin e tyre si klubi i preferuar i Salah.

Ndërkohë, Al-Hilal, i cili tashmë ka figura të spikatura si Neymar, kërkon t’i prezantojë Salahut projektin e tyre dhe të krijojë një dyshe me brazilianin. /Telegrafi/