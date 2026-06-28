Napoli futet në garë për Ernest Muçin, 16 milionë euro ofertë zyrtare për yllin shqiptar

E ardhmja e Ernest Muçit në Superligën turke mbetet ende e paqartë, edhe pse Trabzonspor e bleu përfundimisht kartonin e tij nga Besiktas për 8.5 milionë euro.
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Për 25-vjeçarin ka mbërritur së fundmi një tjetër interesim i rëndësishëm në merkato. Sipas asaj që mësohet, Napoli ka paraqitur një ofertë zyrtare prej 16 milionë eurosh, duke përfshirë gjithashtu edhe huazimin e një lojtari, për të marrë shërbimet e futbollistit të Kombëtares shqiptare.
Shqiptari vlerësohet nga Massimiliano Allegri dhe drejtuesit e nënkampionëve të Serie A italiane kanë nisur konkretisht lëvizjet për ta afruar. Tashmë mbetet për t’u parë nëse kjo marrëveshje, që do të përbënte një transferim rekord për Muçin, do të mbyllet me sukses.