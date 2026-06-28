Napoli futet në garë për Ernest Muçin, 16 milionë euro ofertë zyrtare për yllin shqiptar

E ardhmja e Ernest Muçit në Superligën turke mbetet ende e paqartë, edhe pse Trabzonspor e bleu përfundimisht kartonin e tij nga Besiktas për 8.5 milionë euro.

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Për 25-vjeçarin ka mbërritur së fundmi një tjetër interesim i rëndësishëm në merkato. Sipas asaj që mësohet, Napoli ka paraqitur një ofertë zyrtare prej 16 milionë eurosh, duke përfshirë gjithashtu edhe huazimin e një lojtari, për të marrë shërbimet e futbollistit të Kombëtares shqiptare.

Shqiptari vlerësohet nga Massimiliano Allegri dhe drejtuesit e nënkampionëve të Serie A italiane kanë nisur konkretisht lëvizjet për ta afruar. Tashmë mbetet për t’u parë nëse kjo marrëveshje, që do të përbënte një transferim rekord për Muçin, do të mbyllet me sukses.




Shtuar 28.06.2026 15:10

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