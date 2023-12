Luka Modriçit nuk do t’i jepet një kontratë e re me Madrid-in

Real Madrid nuk do t’i ofrojë Luka Modric-it një kontratë të re dhe mesfushori do t’i japë fund qëndrimit të tij 12-vjeçar në kryeqytetin spanjoll verën e ardhshme.

CFARE NDODHI?

Fituesi i Topit të Artë 2018 konsiderohet si një nga mesfushorët më të mëdhenj të të gjitha kohërave që ka ndihmuar Los Blancos për të fituar një mori trofesh që nga transferimi i tij në klub nga Tottenham në vitin 2012. Koha tani po shkon drejt fundit sipas Sport.es. Klubi dhe lojtari kanë rënë dakord që një kontratë e re nuk do të nënshkruhet dhe kroati do të lejohet të largohet nga klubi në verë, shkruan AlbEu.com.

Është raportuar gjatë gjithë sezonit se 38-vjeçari ka qenë i zhgënjyer me Carlo Ancelottin për shkak të mungesës së kohës së lojës. Që atëherë, Modric është lidhur me shumë klube, duke përfshirë një lëvizje te Inter Miami i Lionel Messit dhe një ribashkim me Cristiano Ronaldon në Ligën Pro Saudite.

Ish-ylli i Tottenham Hotspur do të jetë në aksion kur Real Madridi të kthehet në ligë kundër Villarreal-it të dielën, më 17 dhjetor, megjithatë, ai mund të jetë sërish në stol.

A E DINI?

Maestro i mesfushës u bë lojtari i parë që thyen kontrollin e Messit dhe Ronaldos në Topin e Artë kur e fitoi atë në vitin 2018 për paraqitjet e tij të mrekullueshme me Real Madrid-in dhe duke e çuar vendin e tij në finalen e parë të Kupës së Botës. Seria e fitoreve për dyshen argjentinas-portugeze filloi në vitin 2008 me fitoren e Ronaldos. /Albeu/