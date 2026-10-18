Milani triumfon 3-2 ndaj Atalantës në një ndeshje me pesë gola

AC Milani fitoi në shtëpi ndaj Atalantës, në takimin e vlefshëm për javën e shtatë të Serie A, duke siguruar të gjitha pikët pas një përballjeje të luftuar deri në fund.
Christian Pulisic e dërgoi topin në rrjetë në fillim të ndeshjes, por goli u anulua nga VAR-i për pozicion jashtë loje.
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Gonçalo Ramos zhbllokoi rezultatin për Milanin në minutën e 24-t, duke shënuar nga pika e bardhë. Pak para pushimit, Adrien Rabiot dyfishoi epërsinë me një goditje të bukur pas asistimit të Moreiras, në minutën e 43-të.
Në minutën e 57-të, Mario Gila realizoi me kokë pas harkimit të Rabiot dhe e çoi rezultatin në 3-0.
Atalanta reagoi, por nuk arriti ta shmangte humbjen. Gianluca Gaetano shënoi për mysafirët nga afërsia në minutën e 67-të, ndërsa Raoul Bellanova ngushtoi diferencën me një goditje të fuqishme në minutën e 82-të.
Pas këtij rezultati, Milani renditet i katërti me 15 pikë, kurse Atalanta ndodhet në vendin e 10-të me nëntë pikë.