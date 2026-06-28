VIDEO/ Messi shënon pasi futet nga stoli, Argjentina e mbyll grupin me pikë të plota

Argjentina e përfundoi në mënyrën më të mirë fazën e grupeve në Kupën e Botës 2026, pasi triumfoi 3-1 ndaj Jordanisë dhe e mbylli grupin me maksimumin e pikëve.
Kampionët në fuqi e dëshmuan sërish rolin e tyre si favoritë, ndërsa Lionel Messi, i futur në lojë nga stoli, ndikoi menjëherë duke realizuar një gol spektakolar.
Të lidhura
None found
Që në fillim të takimit, argjentinasit morën kontrollin dhe ndërtuan disa raste të mira shënimi. Fillimisht, një gol i Giovani Lo Celso u anulua për pozitë jashtë loje, por ai arriti të zhbllokojë rezultatin në minutën e 19-të me një goditje dënimi të realizuar në mënyrë të shkëlqyer për 1-0.
Jordânia 1-[3] Argentina – L. Messi 80′ – Copa do Mundo 2026, 3ª rodada, Grupo J
by
u/meunomedeusuario in
futebol
Ekipi i drejtuar nga Lionel Scaloni vijoi dominimin dhe në minutën e 30-të fitoi penallti pas rishikimit me VAR. Nga pika e bardhë, Lautaro Martínez nuk gaboi dhe e çoi epërsinë në 2-0.
Jordania reagoi pas pushimit dhe në minutën e 55-të arriti të shkurtojë diferencën. Mousa Tamari mposhti portierin argjentinas pas asistimit të Ehsan Haddad, duke çuar rezultatin në 2-1.
Në minutën e 60-të erdhi çasti që tifozët prisnin, kur Messi u hodh në fushë nga stoli në vend të Lautaro Martinezit.
Pas vetëm 20 minutash në lojë, kapiteni argjentinas vulosi suksesin me një supergol nga goditja e lirë. Ai e dërgoi topin me saktësi në cepin e portës, pa i lënë asnjë shans portierit kundërshtar, për rezultatin përfundimtar 3-1.
Falë kësaj fitoreje, Argjentina e mbylli fazën e grupeve me 9 pikë në tri ndeshje, duke kaluar në fazën me eliminim direkt si vendi i parë i grupit dhe duke konfirmuar formën shumë të mirë në mbrojtje dhe në sulm.