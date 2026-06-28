VIDEO/ Messi shënon pasi futet nga stoli, Argjentina e mbyll grupin me pikë të plota

Argjentina e përfundoi në mënyrën më të mirë fazën e grupeve në Kupën e Botës 2026, pasi triumfoi 3-1 ndaj Jordanisë dhe e mbylli grupin me maksimumin e pikëve.

Kampionët në fuqi e dëshmuan sërish rolin e tyre si favoritë, ndërsa Lionel Messi, i futur në lojë nga stoli, ndikoi menjëherë duke realizuar një gol spektakolar.

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Që në fillim të takimit, argjentinasit morën kontrollin dhe ndërtuan disa raste të mira shënimi. Fillimisht, një gol i Giovani Lo Celso u anulua për pozitë jashtë loje, por ai arriti të zhbllokojë rezultatin në minutën e 19-të me një goditje dënimi të realizuar në mënyrë të shkëlqyer për 1-0.

Jordânia 1-[3] Argentina – L. Messi 80′ – Copa do Mundo 2026, 3ª rodada, Grupo J
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Ekipi i drejtuar nga Lionel Scaloni vijoi dominimin dhe në minutën e 30-të fitoi penallti pas rishikimit me VAR. Nga pika e bardhë, Lautaro Martínez nuk gaboi dhe e çoi epërsinë në 2-0.

Jordania reagoi pas pushimit dhe në minutën e 55-të arriti të shkurtojë diferencën. Mousa Tamari mposhti portierin argjentinas pas asistimit të Ehsan Haddad, duke çuar rezultatin në 2-1.

Në minutën e 60-të erdhi çasti që tifozët prisnin, kur Messi u hodh në fushë nga stoli në vend të Lautaro Martinezit.

Pas vetëm 20 minutash në lojë, kapiteni argjentinas vulosi suksesin me një supergol nga goditja e lirë. Ai e dërgoi topin me saktësi në cepin e portës, pa i lënë asnjë shans portierit kundërshtar, për rezultatin përfundimtar 3-1.

Falë kësaj fitoreje, Argjentina e mbylli fazën e grupeve me 9 pikë në tri ndeshje, duke kaluar në fazën me eliminim direkt si vendi i parë i grupit dhe duke konfirmuar formën shumë të mirë në mbrojtje dhe në sulm.


Shtuar 28.06.2026 06:12

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