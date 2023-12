Mbrojtësi i Real Madridit, David Alaba dëmtohet në gju

Qendërmbrojtësi i Real Madridit, David Alaba pësoi një lëndim në gju në pjesën e parë të ndeshjes së skuadrës së tij kundër Villarrealit të dielën në mbrëmje.

CFARE NDODHI?

Qendërmbrojtësi e ktheu gjurin në mënyrë të vështirë në terren në pjesën e parë të ndeshjes së Madridit në La Liga me Villarrealin. Pasi kaloi dy minuta në tokë duke shtrënguar gjurin e majtë, ai u ndihmua të dilte nga fusha.

Lëndimi i Alaba – nëse është aq i rëndë sa dukej – e lë Madridin me vetëm dy qendërmbrojtës të lartë në formë. Mesfushori Aurelien Tchouameni ka zëvendësuar tashmë në mbrojtjen qendrore këtë vit, që do të thotë se menaxheri Carlo Ancelotti ka shumë për të menduar.

A E DINI?

Madridi ka pësuar disa lëndime në gju tashmë këtë sezon. Portieri Thibaut Courtois grisi ACL-në e tij një javë përpara hapjes së La Ligës. Militao zgjati më pak se një orë në ndeshjen e parë të Los Blancos përpara se të pësonte një dëmtim të tij ACL. Eduardo Camavinga është jashtë fushës deri në vitin e ri pas këputjes së ligamentit të gjurit në detyrë në Francë.

David Alaba had to come off after suffering a knee injury 💔 pic.twitter.com/9alkxos2EP

