Mane beson se afrikanët po shpërfillen kur zgjidhet fituesi i Topit të Artë

Sadio Mane beson se afrikanët po injorohen kur zgjedhin fituesin e Topit të Artë.

– A mendoni se futbollistët afrikanë shpesh shpërfillen padrejtësisht kur jepet Topi i Artë?

– Kjo eshte e vertetë. Djema, nëse po flisni për këtë, atëherë çfarë mund të them? Është e trishtueshme. Ky trofe, Kupa e Afrikës , është një nga më të rëndësishmit për mua. Ky është trofeu më i madh që kam marrë në të gjithë karrierën time.

Sigurisht, është për të ardhur keq që që nga George Weah [në 1995] asnjë futbollist afrikan nuk e ka fituar Topin e Artë .

Fitimi i Champions League është një ndjenjë e veçantë. Kam një shans të luaj sërish në finale dhe mund të fitojmë sepse kemi një ekip të fortë. Do të bëjmë gjithçka për të fituar dhe më pas do të shohim se çfarë do të ndodhë me Topin e Artë. Mendoj se si unë ashtu edhe pjesa tjetër e lojtarëve të Liverpool-it kemi synime që nga fillimi i sezonit, sigurisht, për të luftuar për të gjithë trofetë. Deri më tani kemi fituar dy dhe kemi humbur një, por kjo është prapa nesh. Manchester City e meritonte plotësisht fitoren.

Fitimi i Champions League do të ishte i veçantë për mua dhe për të gjithë djemtë e tjerë. Kjo është ajo në të cilën ne po fokusohemi. Duhet të bëni gjithçka për të fituar… Dhe gjithçka tjetër varet nga ju [gazetarët].

Për mua gjithçka do të ishte edhe më e veçantë nëse do të merrja një tjetër bonus në formën e Topit të Artë. Atëherë do të isha lojtari më i lumtur në planet”, tha anësori i Liverpool. /albeu.com/