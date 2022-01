Portieri i Chelsea rezulton pozitiv dhe do të mungojë në Kupën e Afrikës

Portieri Edouard Mendy ishte në mesin e një grupi të ri lojtarësh të Senegalit që rezultuan pozitivë me koronavirus në Kupën e Kombeve Afrikane në Kamerun.

Mendy, kapiteni Kalidou Koulibaly dhe sulmuesi Famara Diedhiou dhanë rezultate pozitive të shtunën në testimin e detyrueshëm për skuadrën e Senegalit 48 orë përpara ndeshjes hapëse të Kupës së Afrikës kundër Zimbabve. Të tre do të përjashtohen nga ndeshja e së hënës, përveç nëse testimi i mëpasshëm vërteton se ata ishin pozitivë të rremë.

Senegali, i cili është një nga favoritët e titullit në Kupën e Afrikës, tashmë kishte tre lojtarë të tjerë dhe gjashtë anëtarë të menaxhimit të ekipit testues pozitiv për virusin përpara se skuadra të nisej nga Dakar për në Kamerun të mërkurën.

Testi pozitiv i Mendy ngriti shqetësime për sulmuesin e yllit të Senegalit, Sadio Mane, i cili fluturoi për në Dakar nga Britania me Mendy me një avion me qira. Fotografitë treguan çiftin të ulur afër njëri-tjetrit në fluturim pa maska. /h.ll/albeu.com