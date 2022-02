Salah i tregon portierit se nga cila anë do të gjuaj Mane penalltinë, Gabaski e pret (VIDEO)

Po luhet finalja e Kupës së Kombeve të Afrikës mes Egjiptit dhe Senegalit. Në këtë sfidë përballë njëri-tjetrit janë vënë edhe dy sulmuesit e Liverpool, Mohamed Salah dhe Sadio Mane.

Në minutën e 7-të të ndeshjes Senegali fiton penallti të cilën Mane e humbet, me portierin e Egjiptit që pret gjuajtjen e sulmuesit të Senegalit.

Në momentin e gjuajtjes së penalltisë, Salah duke njohur mirë shokun e tij, këshilloi portierin Gabaski të kombëtares së tij se ku do të gjuante penalltinë Mane.

Videoja që po qarkullon në internet është bërë virale, pasi portieri ndjeki këshillën e Salah dhe priti penalltinë e ekipit kundërshtarë./ h.ll/albeu.com

Salah telling Gabaski where Mane is going to hit it. pic.twitter.com/MMywPlDHnJ

— – (@AnfieldRd96) February 6, 2022