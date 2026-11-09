Manchester United shqyrton tre kandidatë nëse Carrick largohet nga stoli

E ardhmja e Michael Carrickut te Manchester Unitedi mbetet e paqartë pas barazimit me Aston Villën. Ky rezultat nuk i ka shuar pikëpyetjet mbi projektin e klubit anglez, drejtuesit e të cilit synojnë rezultate më të qëndrueshme dhe një skuadër të aftë të garojë sërish për objektiva madhorë.
Klubi nuk ka marrë vendim për shkarkimin e Carrickut dhe do të parapëlqente një përmirësim të rezultateve. Sidoqoftë, në ‘Old Trafford’ po vlerësohen emra të tjerë në rast se bëhet i nevojshëm një ndryshim në drejtim.
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Raportimet përmendin Julian Nagelsmannin, Eddie Howen dhe Fabian Hurzelerin si tre kandidatët që po shqyrtohen për stolin e Manchester Unitedit.
Nagelsmann, i cili ka drejtuar më parë Bayern Munichun dhe RB Leipzigun, vlerësohet lart nga departamenti i skautimit të klubit. Ai gëzon edhe mbështetjen e Christopher Vivellit, përgjegjës për rekrutimin e lojtarëve, të cilit i pëlqen qasja e gjermanit me presion të lartë, intensitet dhe përshtatshmëri taktike.
Megjithatë, brenda Manchester Unitedit nuk ka një mendim të përbashkët për atë që mund të pasojë Carrickun. Drejtori i futbollit, Jason Wilcox, do të parapëlqente Eddie Howen për shkak të përvojës së tij në Ligën Premier dhe njohjes së futbollit anglez.
Howe është aktualisht pa klub, pasi u largua nga Newcastle Unitedi. Me atë skuadër ai siguroi kualifikimin në Ligën e Kampionëve dhe fitoi Kupën e Ligës angleze në vitin 2025.
Emri i tij ishte propozuar edhe më herët për drejtimin e Manchester Unitedit. Sipas raportimeve nga Anglia, Howe do të ishte i gatshëm ta dëgjonte një ofertë të klubit, nëse hapet mundësia për emërimin e tij.
Një tjetër emër në shqyrtim është Fabian Hurzeler, i cili aktualisht drejton Brightonin. Trajneri gjerman ka marrë vlerësime për punën në Ligën Premier, ku ka formuar një ekip që luan në mënyrë sulmuese, ushtron presion të lartë dhe zhvillon futbollistë të rinj.
Mosha dhe idetë taktike të Hurzelerit e bëjnë atë një mundësi tërheqëse për një projekt afatgjatë në ‘Old Trafford’. Marrja e tij, megjithatë, do të ishte e vështirë: ai ka kontratë me Brightonin dhe është i përfshirë në projektin që vijon atje.
Sipas raportimeve të Sky Sports, bindja e Hurzelerit që të largohet nga skuadra në mes të sezonit nuk pritet të jetë e lehtë.
Për këtë arsye, Nagelsmann dhe Howe dallohen si dy mundësitë kryesore për drejtimin e Manchester Unitedit, ndërsa Hurzeler mbetet një alternativë nëse drejtuesit zgjedhin të marrin në konsideratë edhe profile të reja. Carricku, ndërkohë, vazhdon detyrën, por barazimi me Aston Villën i ka mbajtur të hapura diskutimet për të ardhmen e tij dhe për një pasues të mundshëm.