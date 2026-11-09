BE-ja do të jetë në bisedimet për Ukrainën në Abu Dhabi, Von der Leyen: Siguria dhe interesat evropiane duhen mbrojtur

Presidentja e Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, konfirmoi se Bashkimi Evropian do të marrë pjesë në bisedimet për Ukrainën që pritet të mbahen këtë javë në Abu Dhabi. Njoftimi erdhi pas një bisede telefonike të saj me presidentin ukrainas, Volodymyr Zelensky.
Në një deklaratë pas telefonatës, Von der Leyen tha se me Zelenskyn kishte shqyrtuar përpjekjet diplomatike për paqe dhe takimet e parashikuara në Emiratet e Bashkuara Arabe. Ajo sqaroi se BE-ja do të jetë në Abu Dhabi së bashku me partnerët e saj dhe u shpreh se pret ta takojë presidentin ukrainas në Dublin më vonë gjatë kësaj jave, krahas bisedimeve me liderë të tjerë për hapat e ardhshëm drejt paqes.
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Zëdhënësja e Komisionit Evropian, Paola Pinho, tha në konferencën e sotme për shtyp se BE-ja synon të flasë me një qëndrim të përbashkët dhe të mbrojë interesat e saj në bisedime, pasi zhvillimet në Ukrainë ndikojnë drejtpërdrejt në sigurinë e Evropës. Sipas saj, një prej qëndrimeve që do të paraqitet në Abu Dhabi është që çështja e arkitekturës së sigurisë evropiane të diskutohet pasi të ketë përfunduar lufta.
Pinho nuk tregoi se cilët do ta përfaqësojnë BE-në në takim. Megjithatë, sipas Euronews, në krye të delegacionit të përbashkët të Komisionit Evropian dhe Këshillit Evropian do të jenë Björn Seibert, shefi i kabinetit të Ursula von der Leyen, dhe Anna-Maria Boura, këshilltarja kryesore për politikën e jashtme e presidentit të Këshillit Evropian, António Costa.
Përpjekjet për paqe në Ukrainë do të trajtohen edhe nga liderët evropianë. Pinho bëri të ditur se ato do të jenë në qendër të takimit jozyrtar të Këshillit Evropian më 13 nëntor në Dublin, si edhe të takimit në kuadër të Forumit të Berlinit. Bisedimet pritet të përqendrohen te diplomacia, forcimi i mbështetjes për Ukrainën dhe financimi i saj.
Ndërkohë, Von der Leyen njoftoi se ka nisur një vizitë në Rumani dhe Bullgari. Ajo paralajmëroi se kërcënimet ndaj sigurisë në Detin e Zi po përshkallëzohen dhe se janë shtuar sulmet që kanë marrë jetën e viktimave të pafajshme.
Presidentja e Komisionit Evropian theksoi nevojën për të rikthyer dhe garantuar lirinë e lundrimit në Detin e Zi. Ajo ripohoi gjithashtu mbështetjen për thirrjen e Zelenskyt për një armëpushim që të përfshijë infrastrukturën ushqimore dhe energjetike.
Duke e përshkruar gjendjen humanitare në Ukrainë si dramatike, Pinho akuzoi Rusinë se po sulmon qëllimisht infrastrukturën nga e cila varet vendi gjatë muajve të dimrit. Ajo deklaroi se BE-ja nuk do ta lejojë Rusinë ta detyrojë Ukrainën të dorëzohet përmes të ftohtit dhe shtoi se po mobilizohen përpjekje për të siguruar vazhdimësinë e shërbimeve bazë, përfshirë energjinë elektrike, ngrohjen dhe ujin.