Madueke vendos sfidën, Arsenali triumfon me vështirësi ndaj Nottingham Forest

Arsenali siguroi tri pikët në transfertën ndaj Nottingham Forest, në ndeshjen e vlefshme për javën e shtatë të Ligës Premier.
Pavarësisht epërsisë së dukshme në kontrollin e topit, skuadra londineze e mbylli takimin me një fitore minimale 0-1.
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“Topçinjtë” e dominuan posedimin që në minutat e para, por nuk arritën ta shoqëronin këtë epërsi me raste të rrezikshme për shënim.
Fakti që deri në minutën e 80-të Arsenali nuk kishte regjistruar asnjë goditje në portë e tregon më së miri vështirësinë e takimit për ekipin e Mikel Artetës.
Vendimtar u bë Noni Madueke, i cili pavarësisht kritikave ndaj tij realizoi një supergol në minutën e 80-të, duke i dhuruar skuadrës pikët e plota.
Pas këtij triumfi, Arsenali ngjitet në vendin e dytë të Ligës Premier me 18 pikë, ndërsa Nottingham Forest mbetet në pozitën e 18-të me vetëm pesë pikë.