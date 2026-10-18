Madueke vendos sfidën, Arsenali triumfon me vështirësi ndaj Nottingham Forest

Madueke vendos sfidën, Arsenali triumfon me vështirësi ndaj Nottingham Forest

Arsenali siguroi tri pikët në transfertën ndaj Nottingham Forest, në ndeshjen e vlefshme për javën e shtatë të Ligës Premier.

Pavarësisht epërsisë së dukshme në kontrollin e topit, skuadra londineze e mbylli takimin me një fitore minimale 0-1.

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“Topçinjtë” e dominuan posedimin që në minutat e para, por nuk arritën ta shoqëronin këtë epërsi me raste të rrezikshme për shënim.

Fakti që deri në minutën e 80-të Arsenali nuk kishte regjistruar asnjë goditje në portë e tregon më së miri vështirësinë e takimit për ekipin e Mikel Artetës.

Vendimtar u bë Noni Madueke, i cili pavarësisht kritikave ndaj tij realizoi një supergol në minutën e 80-të, duke i dhuruar skuadrës pikët e plota.

Pas këtij triumfi, Arsenali ngjitet në vendin e dytë të Ligës Premier me 18 pikë, ndërsa Nottingham Forest mbetet në pozitën e 18-të me vetëm pesë pikë.


Shtuar 18.10.2026 19:27

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