Liverpool nuk gabon, mposhtin Burnley dhe marrin kreun e tabelës

Liverpool ka arritur të marrë një fitore tepër të rëndësishme në transëfertën ndaj Burnley me shifrat 0-2.

Golin e parë për të kuqtë e Jurgen Klopp ka arritur ta shënojë Darwin Nunez në minutën e gjastë, pas asistimit të Gapko. Liverpool e pati të vështirë të shënonte golin e dytë, kjo pasi ata arritën ta bëjnë këtë në minutën e 90′ falë Diogo Jota, duke siguruar kështu fitoren.

Kaq ka mjaftuar për t’i dhënë tre pikët Liverpoolit dhe për të marrë kreun e Premier League. Me këtë fitore, tashmë Liverpool ndodhet aktualisht në vendin e parë me 42 pikë, dy më shumë se Arsenali dhe 3 më shumë se Aston Villa e vendit të tretë, sigurisht me nga një ndeshje mangut këto dy të fundit. /abcnews.al