Liverpooli dhe Manchester Unitedi do të ballafaqohen në kuadër të xhiros së 17-të në Premier League.

Ndeshja do të zhvillohet në stadiumin “Anfield”, duke filluar nga ora 17:30.

Të Kuqtë pas 16 xhirove renditet në vendin e dytë me 37 pikë të grumbulluara dhe me një fitore eventuale do të riktheheshin në vendin e parë.

Ndërkohë, Unitedi nuk e ka nisur edhe mirë sezonin, pasi pozicionohet në vendin e tetë me 27 sosh.

Dy trajnerët tashmë kanë publikuar formacionet zyrtare. /KlanKosova/