“Kush është Federata Shqiptare?”, Poçetino kur e pyesin për Brojën: Njoh vetëm Silvinjon dhe Zabaletën

Armando Broja nuk është ende gati për të qenë pjesë e skuadrës së parë për këtë sezon. Pas dëmtimit të gjatë që e mbajti prej muajsh jashtë, sulmuesi i Kombëtares duhet të presë edhe pak ditë.

Në Angli, i janë drejtuar pyetje Poçetinos në lidhje me Brojën, për të cilin vetë presidenti Armand Duka u shpreh se pritet të rikthehet shpejt në fushë. Trajneri i Çelsit, nuk i ka kursyer edhe notat e humorit në konferencë, duke pyetur edhe se kush është Federata Shqiptare.

🗣️ “Who is the Albanian FA? I didn’t hear.” 👀

Mauricio Pochettino reacts to the leaks from Albania that said Armando Broja would be on the bench for Chelsea this weekend pic.twitter.com/YflmQ2YQLt

— Football Daily (@footballdaily) September 15, 2023