Kanë vendosur t’i ndajnë rrugët zyrtarisht: Chelsea i ka vendosur Lukakut çmimin final

Jose Mourinho, i cili ishte forca shtytëse pas huazimit të Romelu Lukakut te Roma, u shkarkua nga skuadra italiane.

Pasardhësi i portugezit Daniele De Rossi dëshiron ta mbajë belgun në skuadër përtej kësaj vere, sipas asaj që La Gazzetta dello Sport.

Megjithatë, transferimi varet nëse Roma kualifikohet në Champions League. Kjo për shkak se ata duhet të mbledhin 43 milionë euro për të nënshkruar me sulmuesin.

Verën e kaluar, Chelsea bëri një marrëveshje me Lukakun. Marrëveshja është që kjo do të ishte huazimi i tij i fundit dhe ai do të largohej përgjithmonë në verë, me Blutë që vendosin një çmim prej 43 milionë eurosh.

Roma do të duhet të shesë një ose dy lojtarë përveç kualifikimit në Ligën e Kampionëve për të përmbushur çmimin e Chelseat.

30-vjeçari ka shënuar 15 gola dhe ka dhënë dy asistime në 26 paraqitje për skuadrën e Serie A deri më tani këtë sezon. /Telegrafi/