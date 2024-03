Ilir Meta uron tifozët e Celtic për Festen e Pashkëve, i fton ata të vizitojnë Sarandën

Kryetari i Partisë se Lirisë, Ilir Meta ka uruar të gjithë tifozët e Celtic FC për Festen e Pashkëve dhe i fton ata te vizitojnë Sarandën.

“Ju uroj nga zemra Gëzuar Pashkët për ju, familjet tuaja, si dhe për të gjithë lojtarët e Celtic FC . Zoti ju bekofte te gjithëve”, shprehet Ilir Meta, i cili edhe përshkruan Sarandën si një qytet të bukur dhe i fton ata ta vizitojnë këtë verë.

Ilir Meta shfaqet duke bërë palestër, ndërsa veshur mban pluzën e Celtic.

My dear Celts, I wish from the bottom of my heart #HappyEaster to you, your families, as well as to all players of #CelticFC.

God bless you all. 🙏🏻

A special wish on Holy Easter Day to all the #CelticFC Family worldwide! 💚 pic.twitter.com/kUvQXQwQL3

