I futi gishtin në b*** kundërshtarit, arbitri i jep karton të kuq! Komentatorët “shkrihen gazit” (VIDEO)

Në ndeshjen mes Querétaro dhe Atlas të Ligës Meksikane, meksikani Omar Mendonza luajti deri në një moment, ku nuk mundi t’i shpëtonte një gjesti të pahijshëm.

Momentos sublimes del fútbol mexicano 🧐 Expulsaron a Omar Mendoza por checarle la próstata a su rival 🙃pic.twitter.com/EvmjujU5Ay — David Medrano Mora (@deividmedrano) August 31, 2023



Në minutën e 62-të të ndeshjes, në një duel me Juan Zapata për topin, mbrojtësi vendosi gishtin në një vend të papërshtatshëm në trupin e kundërshtarit…

Pas konsultimit me pamjet e VAR-it, gjyqtari i ndeshjes vendosi të përjashtojë me karton të kuq Mendonzën. Sa i përket rezultatit të ndeshjes, mysafirët fituan me shifrat 2-1.