Hajduk Spliti mori një nga dënimet më të mëdha në historinë e futbollit kroat pas incidenteve të kryera nga tifozët e tyre

Komisioni Disiplinor i Federatës Kroate të Futbollit (HNS) mori vendim për dënimin për incidentet e kryera nga tifozët e Hajduk Spliti gjatë dhe pas ndeshjes gjysmëfinale të Kupës së Kroacisë mes Hajdukut dhe Dinamo Zagrebit.

Hajduk u gjobit me një total prej 32,000 euro dhe për të luajtur dy ndeshjet e radhës si vendas në kampionat ose Kupës pa praninë e shikuesve.

“HNK Hajduk u ndëshkua në bazë të neneve 4, 9, 28, 35, 38, 66 dhe 87 të Rregullores Disiplinore të HNS sepse në minutën e 8-të të ndeshjes ndërmjet Hajdukut dhe Dinamos, grupi i tifozëve vendas Torcida i vuri flakën dy elektrik dore. Në minutën e 21-të ndezi tre flakadanë, në minutën e 35-të ndezi 10 flakadanë, në minutën e 40-të ndezi një flakadan, në minutën e 50-të ndezi katër flakadanë, në minutën e 51-të ndërhyri te lojtari mysafir gjatë goditjes nga këndi, për shkak të të cilit gjyqtari e ndërpreu lojën për 120 sekonda”.

“Në minutën e 62-të u aktivizua një e shtënë me top, në minutën e 71-të u ndezën të paktën 50 fishekzjarrë, u aktivizuan 7 të shtëna topash dhe një raketë shpërthyese dhe u hodhën në pistën tartan, në minutën e 74-të u ndezën tre flakadanë, në minutën e 78-të u ndez një flakadan dhe një minutë pas përfundimit të ndeshjes, disa tifozë vendas (50-100), të vendosur në tribunën veriore, vrapuan në fushën e lojës, ku në atë moment lojtarët e të dyja skuadrave, gjyqtarë dhe zyrtarë ishin të rrezikuar, por menjëherë pasi tifozët kanë hyrë në fushë me ndërhyrjen e policisë, ata tifozë janë kthyer në tribunën veriore, ku për 20 deri në 30 minuta stadiumi është shkatërruar dhe janë sulmuar policët, dhe trazirat dhe përplasjet me efektivët e policisë vazhduan në zonën më të gjerë të stadiumit, për këtë arsye zyrtarët dhe ekipi mysafir mbajtën në stadium edhe pas orës 23:00, të cilët kryen trazira të përshkruara dhe të dënueshme sipas nenit 66, paragrafi 1, në lidhje me paragrafin 5 të Rregullores disiplinore të HNS-së’.

“Për këtë arsye, në bazë të nenit 66, paragrafi 1, në lidhje me nenin 28 të Rregullores disiplinore të HNS-së, dënimi caktohet të luaj dy ndeshjet pasuese të kampionatit ose Kupës në fushën e tyre pa praninë e shikuesve, si dhe gjobë në shumë prej 26.500 euro”, thuhet në njoftimin e HNS.

Përveç kësaj, klubi i Splitit është dënuar edhe për shkak se tifozët vendas (Torcida) kanë brohoritur “E urrej Dinamon, emrin serb” nga minuta e 46-50-të, brohoritën “Ciganë, ciganë” në minutën e 90-të dhe brohoritën në minutën e 92-të “Vrit, vrit, vrit, spastroj”, e cila ka bërë shkelje nga neni 87 i Rregullores disiplinore të HNS-së, për të cilën është përcaktuar: gjobë në shumë prej 8.000 euro.

Kujtojmë se Hajduku ka mbetur thuajse pa asnjë shans për të fituar titullin dhe Kupën e Kroacisë, pas së cilës dje ka shkarkuar presidentin Luksha Jakobushiq dhe trajnerin Mislav Karoglan. /Telegrafi/