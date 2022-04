Me shkopinj, thika dhe sëpata, përleshje masive mes tifozëve të Hajduk dhe Dinamo Zagreb (VIDEO)

Skena tepër të dhunshme u regjistruan kur tifozët e Dinamo Zagrebit dhe Hajduk Splitit filluan të luftojnë, madje me shkopinj dhe thika, deri në sëpata.

Në informacion thuhet se kanë marrë pjesë rreth 40 tifozë të Bad Blue Boys dhe 30 të Torcida Split, ndërsatregojnë brutalitetin e gjithë incidentit.

Ndërkohë, sot në 19:00 luhet Hajduk Split-Dinamo Zagreb ku të dyja skuadrat luftojnë për titull. /albeu.com/



Croatia. 17.04.2022

Bad Blue Boys (~40) attack Torcida Split (~30) in Cerić town. Both sides used weapons. Torcida were with machete and axe and BBB with sticks. pic.twitter.com/TiT1qAIo5T

— HooligansTV (@HooligansTV_eu) April 19, 2022