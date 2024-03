Guardiola i kërkon Cityt të nënshkruajë me sensacionin e Europës, një ish-lojtar i Barcelonës

Manchester City është duke vlerësuar opsionet për të forcuar skuadrën për verën e ardhshme dhe ndër emrat që janë shfaqur si zëvendësues të mundshëm të Kevin De Bruynes, spikat Xavi Simons.

Holandezi i ri ka lënë një përshtypje të dukshme gjatë periudhës së tij të huazimit në RB Leipzig, duke shënuar 22 gola deri më tani këtë sezon.

Me kthimin e Simons në Paris Saint-Germain, thuhet se klubi francez do të ishte i gatshëm të shqyrtonte ofertat për lojtarin, ndoshta duke e përfshirë atë si pjesë të një shkëmbimi për lojtarë të tillë si Bernardo Silva i Manchester City.

Interesimi i Manchester Cityt për Simons nuk është befasues, pasi talenti i ri mund të jetë një opsion tërheqës si pasardhës i De Bruyne, i cili vazhdon të jetë subjekt i interesimit nga klubet në Arabinë Saudite.

Edhe pse negociatat e mundshme nuk do të ishin të lehta për shkak të vlerës që PSG do të kërkonte për Simons, duke pasur parasysh sezonin e tij të jashtëzakonshëm në RB Leipzig.

Megjithatë, Simons nuk është vetëm në radarin e Manchester Cityt, pasi edhe klube të tjera kanë shfaqur interes për shërbimet e tij. Arsenali, për shembull, është ndër kërkuesit e holandezit, duke treguar seriozitetin e tij në kërkimin e talenteve të rinj.

Për më tepër, edhe Barcelona ka shprehur interesim, megjithëse gjendja e tyre financiare mund të kufizojë shanset e tyre për të konkurruar për Simons.

Rrjedhimisht, Simons do të përballet me një vendim vendimtar për të ardhmen e tij, me Ligën Premier që do të shfaqet si një destinacion potencialisht tërheqës.

Si Manchester City dhe Arsenali ka të ngjarë të konkurrojnë për të siguruar shërbimet e tij në tregun e ardhshëm të transferimeve, i cili mund të shënojë fillimin e një faze të re në karrierën e holandezit të ri. /Telegrafi/