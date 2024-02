Guardiola po përgatitet të bëjë transferim ‘bombë’ te Man City

Manchester City është i vendosur të transferojë Lucas Paquetan, sipas raportimeve nga shtypi britanik.

Pavarësisht refuzimeve të mëparshme nga West Ham United për oferta afër 80 milionë euro, klubi i Pep Guardiolës planifikon të paraqesë një ofertë të re verën e ardhshme.

Në moshën 26-vjeçare, Paqueta është bërë objektivi kryesor i Citizens për të mbuluar një largim të mundshëm të Bernardo Silvës në skuadër.

Interesimi i Manchester Cityt për lojtarin e talentuar brazilian ka qenë i vazhdueshëm dhe ata janë të gatshëm të bëjnë një përpjekje të re për të siguruar nënshkrimin e tij.

Mesfushori ka treguar paraqitje mbresëlënëse si për Milanin ashtu edhe për kombëtaren braziliane, gjë që ka ngjallur interesimin e disa klubeve evropiane.

Aftësia e tij teknike, vizioni i lojës dhe aftësia për të shënuar gola e bëjnë atë një shtesë tërheqëse për çdo ekip elitar.

Edhe pse West Ham United ka refuzuar më parë ofertat për Paquetan, sipas ‘Telegraph’, Manchester City nuk është i dekurajuar dhe është i gatshëm të rrisë ofertën e tyre në merkaton e verës së ardhshme.

Pep Guardiola e sheh brazilianin si profilin ideal për të forcuar mesfushën e tij dhe për të ruajtur konkurrencën e skuadrës në të gjitha garat.

Ardhja e Paquetas në stadiumin Etihad mund të nënkuptojë një dimension të ri për Manchester Cityn, duke ofruar më shumë opsione taktike dhe kreativitet në mesfushë.

Inkorporimi i tij i mundshëm me siguri do të krijojë pritshmëri tek tifozët e klubit, të cilët shohin tek ai një lojtar me potencial për të bërë diferencën në Ligën Premier dhe Ligën e Kampionëve.

Manchester City është i vendosur të vazhdojë të ndjekë Lucas Paquetan dhe do të bëjë gjithçka që është e mundur për të siguruar nënshkrimin e tij në afatin e ardhshëm të transferimeve të verës, në një përpjekje për të forcuar më tej skuadrën e tyre dhe për të ruajtur dominimin në futbollin anglez dhe evropian. /Telegrafi/