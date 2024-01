Golashënuesit më të mirë të sezonit të La Ligës 2023/24 deri më tashi

Gara për çmimin Këpucën e Artë të La Ligës 2023-24 është duke u zhvilluar, pasi lojtarët kërkojnë të fitojnë kurorën e golashënuesit më të mirë të ligës.

Liga e parë spanjolle ka qenë gjithmonë e mbushur me golashënues elitarë, dhe megjithëse sulmuesi yll i Barcelonës Robert Lewandowski u largua me Pichichi për sezonin 2022-23 me 23 gola në emër të tij, ka shumë konkurrencë për atë çmim këtë sezon.

Ka disa pretendentë për çmimin e gjuajtësit kryesor, me lojtarë si Antoine Griezmann, Vinicius Junior dhe, çuditërisht sensacionin e mesfushës së Real Madrid, Jude Bellingham, midis atyre që pretendojnë më herët, kështu që kush do të dalë në krye?

1. Jude Bellingham | Real Madrid | 13 gola

2. Borja Mayoral | Getafe | 12 gola

3. Alvaro Morata | Atletico Madrid | 12 gola

4. Antoine Griezmann | Atletico Madrid | 11 gola

5. Artem Dovbyk | Girona | 11 gola

6. Gerard Moreno | Villarreal | 9 gola

7. Ante Budimir | Osasuna | 8 gola

8. Gorka Guruzeta | Athletic Bilbao | 8 gola

9. Iñaki Williams | Athletic Bilbao | 8 gola

10. Robert Lewandowski | Barcelona | 8 gola

