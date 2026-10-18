Gjendja shëndetësore e Kompanyt vë në pikëpyetje praninë e tij ndaj Arsenalit

Bayern Munich mund të mos e ketë trajnerin Vincent Kompany në stol për ndeshjen e rëndësishme të Ligës së Kampionëve kundër Arsenalit, pasi ai po përballet me probleme shëndetësore.
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Trajneri belg u largua nga stoli gjatë fitores 6-1 të bavarezëve, pasi nuk ishte ndier mirë, raportoi mediumi francez “L’Equipe”.
Sipas raportimeve, Kompany ka një virus dhe dhimbje në ijë. Deri tani nuk janë publikuar informacione të tjera për gjendjen e tij.
Bayerni do të luajë të mërkurën ndaj Arsenalit në një përballje të rëndësishme evropiane, ndaj mungesa e mundshme e trajnerit vjen në një moment delikat.
Kompany shpreson të rikuperohet në kohë dhe të jetë pranë skuadrës. Në rast se gjendja e tij nuk përmirësohet, Bayerni mund të përballet me Arsenalin pa të në stol.