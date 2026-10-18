PAMJE ME DRON/ Pjesëmarrje masive! Mijëra qytetarë mbushin rrugët në protestë, qindra efektivë dhe forcat shqiponja në terren, çfarë po ndodh në Tiranë

PAMJE ME DRON/ Pjesëmarrje masive! Mijëra qytetarë mbushin rrugët në protestë, qindra efektivë dhe forcat shqiponja në terren, çfarë po ndodh në Tiranë

Pamjet me dron tregojnë pjesëmarrjen e lartë në protestën studentore që prej gjashtë ditësh po zhvillohet në kryeqytet.

Pavarësisht tensioneve të regjistruara një ditë më parë, kur protesta u shoqërua me skena të forta përplasjesh, qytetarët janë rikthyer edhe sot në rrugë, në një tjetër tubim me pjesëmarrje të gjerë kundër qeverisë.

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Pas pamjeve nga protesta e djeshme, pamje që i ngjasonin skenave të luftës, duket se qytetarët nuk janë trembur dhe pjesëmarrja është edhe sot masive.

Ndërkohë duket se edhe numri i efektivë të nxjerrë në terren është i shtuar.

Mëngjesin e sotëm, ishte marrë masa e “zhveshjes” së trotuareve të bulevardit nga pllakat e gurit në mënyrë që protestuesve t’u hiqet “arma” e vetme që kishin në dorë për t’u mbrojtur.

Ndërkohë, në protestën e sotme kishte disa episode përplasje mes policisë dhe protestuesve, ku u përdor edhe gaz lotsjellës dhe ujë me presion në përpjekje për të shpërndarë turmën.

 


Shtuar 18.10.2026 15:25

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