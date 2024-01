Gjashtë destinacionet e mundshme për Mourinhon: Rikthime emocionale, më shumë para ose diçka edhe më e çmendur

Jose Mourinho është sërish trajner i lirë pasi u shkarkua nga Roma. Ish- trajneri i Chelseat dhe Manchester United , i cili e udhëhoqi Giallorossët në finalen e Ligës së Evropës sezonin e kaluar, është larguar nga klubi me efekt të menjëhershëm. Ai u largua pasi fitoi vetëm një ndeshje në pesë të fundit, me skuadrën që gjendet në vendin e nëntë në tabelën e Serie A.

Trajneri portugez ka pasur gjithashtu shumë përplasje me zyrtarët, duke u ndëshkuar me karton të kuq dy herë në javët e fundit dhe gjashtë herë në përgjithësi gjatë dy viteve e gjysmë në Stadio Olimpico. Por, nuk ka gjasa që fansat ta kenë parë për herë të fundit Mourinhon, me një numër opsionesh të mundshme pune.

Rikthimi në Ligën Premier

Pas periudhave të tij në Chelsea, Tottenham, Manchester United, a mundet Mourinho të ketë një aventurë të fundit në Ligën Premier?

Ai nuk ka gjasa të rikthehet në një nga top gjashtë klubet duke qenë se ai ka menaxhuar tashmë gjysmën e tyre. Por, çfarë ndodh me Newcastlen, i cili ka ambicie dhe para për të hyrë në elitë dhe për të qëndruar atje?

Pavarësisht nga sezoni dërrmues i Magpies deri më tani, Eddie Howe ka ende shumë merita pas një sezoni të parë të plotë të shkëlqyer në krye. Pronësia e udhëhequr nga Arabia Saudite e Newcastle nuk ka hequr dorë, por do të vijë një moment kur ata do të presin të ndërmarrin hapin tjetër dhe në fakt të fitojnë diçka. Howe është i paprovuar në atë front, por makineria fituese Mourinho nuk është.

Fitimet e majme nga Arabia Saudite

Një pretendent i dukshëm për lëvizjen e ardhshme të Mourinhos do të ishte Lindja e Mesme e mbushur me para.

Saudi Pro League ka bërë një punë të mirë duke rekrutuar disa nga lojtarët më të njohur në planet. Por, trajnerët e njohur janë të paktë

Duke u bashkuar me Messin dhe Beckhamin në MLS

Nëse Mourinho dëshiron pak shkëlqim dhe magjepsje – dhe një pagesë të madhe – ai mund të shkojë në MLS, e cila po fiton tërheqje falë shkuarjes së Lionel Messit dhe David Beckham në Inter Miami.

Megjithatë, do të shihej ende si një dorëheqje për një trajner që është mësuar të menaxhojë më të mirët në botë.

Zëvendësimi i Southgate

Mourinho ka qenë i lidhur më parë me postin e selektorit të Anglisë dhe se spekulimet do të rriten vetëm përpara asaj që ka të ngjarë të jetë turneu i fundit i Gareth Southgate në krye.

Ka një ndjenjë në mesin e disa tifozëve që Southgate, pavarësisht se ka arritur në një finale dhe dy gjysmëfinale, nuk ka shfrytëzuar maksimalisht cilësitë e jashtëzakonshme të lojtarëve.

Rikthimi emocional te Porto

Klubi ku Mourinho u bë i njohur më shumë se 20 vjet më parë nuk po dominon futbollin portugez si dikur. Benfica fitoi ligën vitin e kaluar, ndërsa Sportingu është në krye për momentin, me Porton pesë pikë prapa në vendin e tretë.

Sergio Conceicao ka qenë në krye që nga viti 2017 dhe ishte i lidhur me Interin verën e kaluar. Një sezon pa trofe mund të paralajmërojë një ndryshim në Estadio do Dragao. Mourinhos do t’i duhej të vendoste ndjenjat përpara financave që kjo të ndodhë, por gjëra më të çuditshme kanë ndodhur.

Në pritje të Portugalisë

Një tjetër punë e dukshme ndërkombëtare do të ishte Portugalia, e cila do të ishte një mënyrë e përshtatshme për të përfunduar karrierën e tij të mbushur me trofe. Megjithatë, ai do të duhet të presë për atë rol pasi selektori aktual Roberto Martinez ka një kontratë deri pas Kupës së Botës 2026. /Telegrafi/