“Është penallti për të gjithë që ndjekin futbollin” – Klopp flet për momentin mes Mac Allister dhe Doku në kohën shtesë

Gjyqtari në fushë, Michael Oliver dhe ai në VAR, Stuart, Atëell menduan se goditja karate e Jeremy Doku ndaj Alexis Mac Allister në kohën shtesë të lojës së Man City ishte tërësisht brenda rregullave të lojës.

Liverpool barazoi ndaj Man Cityt me rezultat 1-1, por në rast se do të jepej kjo penallti, kjo mund të kishte çuar në fitimin e lojës.

“Është një penallti për të gjithë njerëzit e futbollit në planet. Nëse mendoni se nuk është, atëherë ndoshta nuk jeni njeri i futbollit”.

“Ju jeni dakord që kjo situatë në të gjitha pozicionet e tjera në fushë është 100% një faull dhe një karton i verdhë”, ka thënë Jurgen Klopp pas ndeshjes në një intervistë për Sky Sports.

Pas këtij barazimi, Arsenali është lider i ri në Ligën Premier me 64 pikë, aq sa ka edhe Liverpooli, ndërsa Man City ka një më pak. /Telegrafi/

In what world is that not a penalty

If that’s anywhere else on the pitch it’s a foul

If Mac Allister wasn’t wearing a Liverpool top it’s a penalty

If Doku wasn’t wearing a Manchester City top it’s a penalty pic.twitter.com/cKz6xWPgWc

