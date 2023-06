E bujshme, arbitri i finales së Champions League mund të ndërrohet

Finalja e Champions League Inter-Manchester City u vendos para pak javësh që të arbitrohej nga gjyqtari polak Szymon Marciniak. Sipas asaj që shkruajnë mediat, nuk përjashtohet mundësia që arbitri kryesor i takimit të mos jetë Marciniak.

UEFA mund ta zëvendësojë atë me një tjetër pas lajmit që raportonte pjesëmarrjen e tij në Poloni në një event të organizuar nga lideri i ekstremit të djathtë polak Mentzen, i njohur për qëndrimet e tij homofobike.

Sipas asaj që shkruhet, shumë shpejt do të merret një vendim. Finalja e Champions League do të luhet në Stamboll me 10 qershor.