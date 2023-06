Champions League, Inzaghi: Jemi me meritë në finale

I gjithë populli zikaltër po pret me padurim finalen e madhe të Champions League, ku Interi do kërkojë suksesin ndaj Manchester Cityt. Sot, e hënë, klubi zikaltër ka menduar që disa protagonistë të këtij sezoni të dalin para mediave. Pasi dhanë mendimin e tyre Bastoni dhe Barella, radhën e pati arkitekti i ekipit, trajneri Inzaghi.

“Ka qenë një rrugëtim i gjatë, i nisur me një short në verë që nuk ishte aspak me fat për ne. Së bashku me stafin dhe skuadrën kemi folur dhe kemi thënë se mund të bëjmë një rrugëtim të bukur. Tani jemi në finale dhe kemi bërë një rrugëtim të madh që fillon që nga viti i kaluar.”

DZEKO APO LUKAKU TITULLAR NË FINALE? “Nuk e kam vendosur ende. Nuk kam bërë zgjedhje ende as në mesfushë dhe as në mbrojtje. Në këtë moment, njësoj si në dy muajt e fundit, kam mundësinë të zgjedh. Është gjëja më e mirë që një trajner mund të ketë.”

SHANSET NË FINALE- “Nuk jam i mirë të them gjëra të tilla, e dimë që do të përballemi me skuadrën më të mirë në botë, që ka fituar pesë herë Premier League në gjashtë vitet e fundit. Duhet të jemi të përqëndruar për të luajtur si skuadër. E dimë që do të përballemi me më të mirët, me një organikë fantastike dhe një trajner që ka shënjuar një epokë. Në futbollin modern flitet për para dhe pas Guardiolës. Për ne do të jetë shumë e rëndësishme.”

SI LOJTAR INZAGHI E KA MPOSHTUR DY HERË GUARDIOLËN- “Më kujtohen ato ndeshje. Ka një anekdotë të bukur. Në udhëtimin tim për muajin e mjaftit pas martesës, shkova në Neë York dhe në hotel kur po haja mëngjesin, aty ishte edhe Guardiola, në vitin 2019.”

TRIPLETA E CITYT- “Kanë fituar dy tituj, por po aq kemi fituar edhe ne. E dimë se çfarë kundërshtari kemi përballë, por edhe ne e kemi merituar të jemi aty.”

ATMOSFERA- “Do të gjejmë një stadium me shumë njerëz, do të ketë tifozë të Cityt dhe Interit, por edhe tifozë turq që do të ndahen mes Calhanoglus dhe Gundogan. Do të jetë një atmosferë e mrekullueshme, do të arrijmë atje të enjten, më kanë thënë se fusha është në gjendje të shkëlqyer” – tha ai.