Bellingham dhe Kane i japin Anglisë triumfin ndaj Panamasë, grupin e mbyll në krye

Anglia e ka përfunduar në vendin e parë Grupin L të Kupës së Botës, pasi në ndeshjen e fundit të fazës së grupeve triumfoi 2-0 ndaj Panamasë.

Ekipi i drejtuar nga Thomas Tuchel pati kontrollin e sfidës gjatë gjithë kohës, megjithatë goli i parë erdhi vetëm pas pushimit.

Të lidhura

None found

Në minutën e 62-të, Jude Bellingham shfrytëzoi një goditje nga këndi të ekzekutuar nga Bukayo Saka dhe kaloi Anglinë në avantazh 1-0.

Pesë minuta më pas, anglezët e siguruan fitoren. Ishte sërish Jude Bellingham që shërbeu për Harry Kane, ndërsa ky i fundit nga afërsia dërgoi topin në rrjetë për 2-0.

Falë këtij suksesi, Anglia e mbyll fazën e grupeve me shtatë pikë dhe kalon në fazën eliminatore si kryesuese e Grupit L.

Në anën tjetër, Panamaja i jep fund rrugëtimit në Kupën e Botës pa marrë asnjë pikë, duke u eliminuar pas tri humbjeve në tri ndeshje.


Shtuar 28.06.2026 01:00

Tags: , ,
Interi konfirmon largimin e katër futbollistëve me një mesazh falënderimi

Interi konfirmon largimin e katër futbollistëve me një mesazh falënderimi
Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes

Fenerbahce konfirmon dëmtimin e Vedat Muriqit, sulmuesi i Kosovës pritet të mungojë kundër Gornik Zabrzes
Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin

Real Madridi mendon ta dërgojë Mastantuonon në huazim, Real Sociedad, Villarreal dhe River Plate në garë për argjentinasin
A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait

A iu hoq padrejtësisht Gjermanisë një rast i pastër? Gjyqtari ndali çuditërisht pasimin ideal të Neuerit ndaj Paraguait
Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031

Braga zyrtarizon Adrian Bajramin, ish-mbrojtësi i Benficas firmos deri në verën e 2031
Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën

Laporta flet për interesimin ndaj Julian Alvarezit: Synojmë të realizojmë ëndrrat e atyre që duan Barcelonën
E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …

E ardhmja e Nagelsman, Fëler parashikon surpriza për Gjermaninë: Mendoj se …
Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League

Dinamo siguron Eridon Qardakun edhe për një tjetër sezon, Ilir Daja merr frymë më lirshëm para duelit në Conference League
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio