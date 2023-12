Barcelona vulos nënshkrimin e parë të sezonit 2024/2025

Barcelona thuhet se ka vulosur tashmë nënshkrimin e parë për sezonin e ardhshëm 2024/25.

Sipas mediumit Diario Sport, Chadi Riad do të jetë nënshkrimi i parë i Barcelonës për sezonin e ardhshëm.

Katalanasit do t’i paguajnë 7 milionë euro Real Betisit, duke shkaktuar klauzolën e kthimit në marrëveshjen e tij të huazimit. Qendërmbrojtësi do të konsiderohet si lojtar i ekipit të parë me Blaugranët.

Çuditërisht, marokeni teknikisht mbetet një lojtar i Barcelonës tani. Klubi e dërgoi atë në huazim te Betisi në verë, me detyrimin për të blerë për 3.5 milionë euro nëse ai bën një numër të caktuar paraqitjesh.

20-vjeçari ka impresionuar në Andaluzi dhe është paraqitur në 13 ndeshje në La Liga deri më tani, duke shkaktuar klauzolën e blerjes. Ndërsa teknikisht është ende i huazuar, të gjithë e konsiderojnë lojtar të Betisit.

Marrëveshja e huazimit mes Barçës dhe Betis kishte gjithashtu një klauzolë 7 milionë eurosh, të cilën katalanasit kanë rënë dakord ta aktivizojnë. /Telegrafi/

