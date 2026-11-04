Shpërthim i fuqishëm në një apartament në Elbasan, humb jetën 83-vjeçari

Shpërthim i fuqishëm në një apartament në Elbasan, humb jetën 83-vjeçari

Një shpërthim i fuqishëm i ndodhur në mesditë në një pallat në Elbasan ka përfunduar me vdekjen e një 83-vjeçari dhe dëme të konsiderueshme materiale.

Ngjarja u regjistrua në një apartament në lagjen “Beqir Dardha”, ku si pasojë e forcës së shpërthimit u shembën muret e banesës dhe u dëmtua një pjesë e shkallëve të pallatit.

Të lidhura

None found

Banorët e zonës u përfshinë nga paniku dhe frika, ndërsa shpërthimi u përshkrua prej tyre si një tronditje e jashtëzakonshme që preku rëndë strukturën e ndërtesës.

Pas incidentit, në vendngjarje shkuan forcat zjarrfikëse, efektivët e policisë dhe strukturat e emergjencës. Ekipet nisën evakuimin e banorëve, duke përdorur mjetet dhe shkallët e emergjencës.

Vdekja e 83-vjeçarit e ka rënduar bilancin e kësaj ngjarjeje tragjike. Ndërkohë, grupet hetimore pritet të sqarojnë shkaqet dhe rrethanat e plota të shpërthimit.

Sipas dyshimeve paraprake, incidenti mund të jetë shkaktuar nga një bombol gazi, por kjo mbetet për t’u konfirmuar përfundimisht nga hetimet.


Shtuar 4.11.2026 16:02

Tags: , , , ,
Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera

Këmbimi valutor 5 nëntor/ Me sa blihen e shiten dollari dhe euro, çfarë ndodh me monedhat e tjera
Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare

Horoskopi/ Zbuloni çfarë parashikojnë yjet për ju? Nga surprizat në dashuri, te sfidat financiare
Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes

Berisha kërkon bashkimin e opozitës: Demokratët i mbrojtën studentët që në fillim të lëvizjes
Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat

Lirohen Dritan Goxhaj dhe Edison Lika, të shoqëruar nga policia pasi refuzuan gjobat
Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës

Goxhaj akuzon opozitën për përçarje të protestuesve: Ende pa organizim konkret për tubimin kombëtar të së shtunës
Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë

Studentët njoftojnë protestë të shtunën para Ministrisë së Arsimit, tubimet kombëtare do të mbahen dy herë në javë
Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar

Shqiptarët protestojnë në Frankfurt gjatë vizitës së Ramës: “Diçka është kalbur në shtetin shqiptar
Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit

Berisha: Protestat e qindra mijëra shqiptarëve kanë tronditur narkoshtetin, Rama po kopjon modelin e Beogradit