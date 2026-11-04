Shpërthim i fuqishëm në një apartament në Elbasan, humb jetën 83-vjeçari

Një shpërthim i fuqishëm i ndodhur në mesditë në një pallat në Elbasan ka përfunduar me vdekjen e një 83-vjeçari dhe dëme të konsiderueshme materiale.
Ngjarja u regjistrua në një apartament në lagjen “Beqir Dardha”, ku si pasojë e forcës së shpërthimit u shembën muret e banesës dhe u dëmtua një pjesë e shkallëve të pallatit.
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Banorët e zonës u përfshinë nga paniku dhe frika, ndërsa shpërthimi u përshkrua prej tyre si një tronditje e jashtëzakonshme që preku rëndë strukturën e ndërtesës.
Pas incidentit, në vendngjarje shkuan forcat zjarrfikëse, efektivët e policisë dhe strukturat e emergjencës. Ekipet nisën evakuimin e banorëve, duke përdorur mjetet dhe shkallët e emergjencës.
Vdekja e 83-vjeçarit e ka rënduar bilancin e kësaj ngjarjeje tragjike. Ndërkohë, grupet hetimore pritet të sqarojnë shkaqet dhe rrethanat e plota të shpërthimit.
Sipas dyshimeve paraprake, incidenti mund të jetë shkaktuar nga një bombol gazi, por kjo mbetet për t’u konfirmuar përfundimisht nga hetimet.