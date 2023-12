Barcelona konsideron një shitje të madhe në verën 2024, shkak financat

Barcelona po kalon një periudhë të vështirë financiare që nga goditja e pandemisë, duke përkeqësuar problemet tashmë ekzistuese financiare.

Problemet financiare kanë ndikuar në vitet e fundit në aftësinë e tyre për të nënshkruar me lojtarë, por ata ende nuk kanë bërë një shitje të madhe përtej largimeve të Antoine Griezmann dhe Ousmane Dembele. Kjo mund të ndryshojë këtë verë, pavarësisht përpjekjeve të tyre për të larguar Frenkie de Jong 18 muaj më parë.

Sipas gazetës Sport, Barcelona po konsideron shitjen e njërit prej Ronald Araujo, Andreas Christensen dhe Jules Kounde verën e ardhshme.

Uruguaiani ka më pak gjasa të largohet pasi Barcelona e konsideron atë një pjesë kyçe, por nuk ka dyshim se ai do të sillte më shumë para se çdo bashkëlojtar tjetër i tij, me Bayern Munich të interesuar për të.

Lajmi se Chadi Riad ka të ngjarë të kthehet nga Real Betis vetëm e ushqen këtë ide, dhe me Inigo Martinezin që ka gjasa të qëndrojë gjithashtu, Barcelona mund të kërkojë të fitojë para nga Kounde ose Christensen, gjysma e mbrojtjes së tyre historike dhe fituese e titullit të fundit sezoni.

I pari ka qenë i prirur ndaj gabimeve këtë sezon, por mund të shpëtohet nga fakti se ai mbërriti për 50 milionë euro vetëm 18 muaj më parë. Barcelona do të duhet ta shesë atë për më shumë se 30 milionë euro vetëm që të llogaritet shitja si plusvalencë. Christensen nga ana tjetër dëshiron një vend titullari dhe pasi ka mbërritur falas, do t’i sjellë Barcelonës shumë më tepër përfitim financiar.

Edhe nëse Christensen ka performuar më mirë se Kounde që nga ardhja e të dyve, ai është dy vjet më i madh dhe ndoshta largimi i tij do të ishte më pak i dhimbshëm.

Qysh në pranverën e vitit të kaluar, pati raportime se disa drejtues të Barcelonës ishin të kënaqura me shitjen e Christensen. Kounde u lidh shkurtimisht me një largim verën e kaluar, por më shumë sepse ai nuk po luante në pozicionin e tij të preferuar. /Telegrafi/

🚨 JUST IN: Barcelona will sell a defender in the summer, and most likely it will be either Christensen or Koundé. @sport pic.twitter.com/MjOGWaO9SK

— barcacentre (@barcacentre) December 25, 2023