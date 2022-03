Barça i vetmi klub me një limit pagash negative

La Liga ka zbuluar këtë të hënë kufirin e pagave të secilës prej skuadrave për këtë sezon, duke marrë në konsideratë shifrat pas mbylljes së merkatos së dimrit. Duke përditësuar kështu maksimumin që çdo klub investon në pagat e lojtarëve.

Real Madridi kryeson klasifikimin me shumën më të lartë, pasi ka një tavan prej rreth 739 milionë eurosh për t’i disbursuar në paga. Nga ana tjetër, Barcelona ka një kufi shumë të ulët në krahasim me çfarë ka pasur një sezon më parë, me një rënie prej 144 milionë euro.

Sevilla dhe Atletico Madrid janë bërë skuadrat me pagat më të larta, pas Real Madridit. Ndërsa Espanyoli ka një shifër prej 79 milionë euro që i investon në rrogat lojtarëve, më pak se të gjitha klubet e sipërpërmendura./ h.ll/albeu.com