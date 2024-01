Atletico Madridi huazon sulmuesin e Juventusit, Moise Kean

Tani është e kryer. Sulmuesi i Juventusit, Moise Kean do të huazohet te Atletico Madrid.

Gazetari i njohur sportiv, Fabrizio Romano raporton se 23-vjeçari do të transferohet në kryeqytetin spanjoll në një marrëveshje të drejtpërdrejtë huazimi deri në fund të sezonit 2023-24 për 500 mijë euro.

Ndërkaq, nuk do të ketë një opsion për blerjen e sulmuesit. Pritet që Kean të udhëtojë për në Madrid brenda dy ditëve të ardhshme.

Testet mjekësore mund të bëhen fillimin e javës së ardhshme.

🚨⚪️🔴 Moise Kean to Atlético Madrid, here we go! The agreement has been finalised between Atléti and Juventus.

Kean will travel to Madrid in the next 24/48h to complete medical tests.

↪️ Loan fee: €500k. No buy option clause included. pic.twitter.com/bm5NmZM5Fl

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 27, 2024