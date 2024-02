Andi Zeqiri shënon në fitoren e Genkut

Andi Zeqiri ka vazhduar me formë të mirë në elitën e kampionatit belg, kësaj radhe duke kontribuar me gol në fitoren e Genkut me rezultat 3-1 ndaj Molenbeek.

Genk luajti sot (e shtunë) ndaj Molenbeekut ndeshjen e cila ishte e vlefshme për xhiron e 26-të në Pro League, duke u rikthyer tek fitoret pas një serie negative të rezultateve.

Zeqiri këtë sfidë e nisi nga banka rezervë, për t’u inkuadruar në lojë në minutën e 64-të dhe për të lënë gjurmë në fund.

24-vjeçari shënoi për 3-1 në minutën e 92-të të takimit pas asistimit të Zakaria El Ouahdi, duke i dhënë fund përfundimisht dilemës së fituesit.

Për këtë gol dhe për performancën e mirë, Zeqiri u vlerësua me notën 7.1 nga SofaScore, ku përveç golit fitoi edhe dy duele.

Ky gol ishte i pesti për Andi Zeqirin këtë sezon, ndërsa ai do të synojë ta vazhdojë këtë ecuri të golave edhe javën tjetër në udhëtim ndaj Charleroit. /Telegrafi/