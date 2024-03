A do të luajë në garat europiane sezonin e ardhshëm? UEFA i kthen përgjigje Man Unitedit

Disa tifozë të Manchester United ishin të tensionuar se klubi mund të ndalohet nga garat e UEFA-s sezonin e ardhshëm pasi Sir Jim Ratcliffe u bë bashkëpronar.

Kjo për shkak se Ineos i Ratcliffe zotëron gjithashtu klubin e Ligue 1, OGC Nice, i cili është afër për t’u kualifikuar në garat e UEFA-s sezonin e ardhshëm.

Megjithatë, sipas Daily Mail, hierarkia e Djajve të Kuq tani ka marrë garanci nga UEFA se nuk do të jetë problem.

Pavarësisht situatës së pronësisë në shumë klube të Ineos, Manchester United do të lejohet të luajë në Ligën e Europës edhe nëse Nice kualifikohet në të njëjtin kompeticion, në kushte të caktuara.

Nëse kjo ndodh, atëherë Man United do të ketë kohë deri më 3 qershor për të dëshmuar se ata nuk kanë ndonjë marrëdhënie të përbashkët administrative me Nice dhe nuk janë të lidhur me ta.

Me këtë u tha, Djajtë e Kuq janë aktualisht të fokusuar në sigurimin e kualifikimit në Ligën e Kampionëve për sezonin e ardhshëm.

Kjo mund të arrihet edhe me një përfundim në vendin e pestë, edhe pse skuadra e Erik ten Hag është aktualisht gjashtë pikë prapa Tottenham Hotspur. /Telegrafi/