Gazetarja revoltohet për spikeren virtuale: Hakmarrja e Zotit do jetë e madhe

Njerëzit virtualë pritet të aplikohen në një gamë të gjerë industrish si shitja me pakicë, financa, pasuritë e paluajtshme, argëtimi dhe arsimi, të nxitur nga avancimi i teknologjisë së bazuar në inteligjencën artificiale, po thonë ekspertët e fushës.

Së fundmi një spikere vituale u shfaq në televizionet shqiptare dhe shkaktoi debat.

Në emisionin ‘Good Morning Albanians’ në Euronews Albania, të ftuarin patën përplasje mendimesh, ku gazetarja Eneida Xhelili u shpreh e revoltuar nga spikerja e krijuar nga Inteligjenca Artificiale pasi sipas saj mund të shkaktoj dëm te njerëzimi.



Pjesë nga debati:

Eneida Xhelili: Kështu ndodhi dhe shekullin e kaluar me armët bërthamore, kështu ka ndodhur dhe me shpikjet e tjera, që në momentin e parë duken shumë inovative, por më pas nuk është kontrolluar dot dëmi që i kanë shkaktuar njeriut. Nesër s’do ketë as Ismail Kadare, as Shekspiri.

Ermand Maternika: Bota po përdor robotët në vend të kamarierëve

Gledis Bozo: E bën poezinë në stilin e “Shekspirit” dhe kujtdo shkrimtar të caktuar

Gerond Taçi: Mund të krijojë poetë dhe shkrimtarë

Eneida Xhelili: Gazetarja: mendoj se hakmarrja e Zotit do të jetë shumë e madhe për këtë që po thoni.