Vdes në moshën 99-vjeçare shkrimtari gjermano-francez Alfred Grosser

Alfred Grosser, një gazetar, sociolog dhe shkencëtar politik gjermano-francez i njohur për kontributin e tij në rindërtimin e marrëdhënieve midis dy vendeve pas Luftës së Dytë Botërore vdiq në moshën 99-vjeçare.

Djali i tij, Pierre Grosser, njoftoi vdekjen e babait të tij një ditë më parë në Paris.

Grosser mori çmime të shumta për punën e tij, duke përfshirë Kryqin e Madh të Gjermanisë të Urdhrit të Meritës dhe Oficerin e Madh të Francës të Legjionit të Nderit.

Ai vlerësohet si një nga baballarët intelektualë të Traktatit të Elysee të pasluftës midis Francës dhe Gjermanisë Perëndimore, i cili ndihmoi në dhënien fund të konfliktit të përgjakshëm prej disa dekadash midis dy kombeve.

Grosser lindi në Frankfurt më 1 shkurt 1925. Në vitin 1933 emigroi në Francë me familjen e tij, me origjinë hebreje dhe u përball me persekutimin e regjimit nazist dhe katër vjet më vonë mori nënshtetësinë franceze. Më vonë u konvertua në katolik.

Ai dha mësim në Institutin e njohur të Studimeve Politike të Parisit, i njohur gjithashtu si “Sciences Po”, duke filluar nga viti 1955, dhe shkroi shkrime politike për gazeta të shumta të njohura.