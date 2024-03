Sipas Sara Karajt, ky banor duhet të fitojë “Big Brother Vip”

Sara Karaj, banorja e eliminuar ditën e shtunë nga Big Brother VIP ka folur së fundmi për eksperiencën e saj të shkurtër brenda shtëpisë. E ftuar në “Big Brother Radio” ish-banorja foli për ndjesitë e saj pas daljes nga shtëpia e Big Brother, dhe se kë sheh fitues.

“Po e përjetoj shumë mirë. Kam patur reagim pozitiv dhe jam e lumtur për këtë. Për momentin do jem në Shqipëri. Do merrem me disa bashkëpunime me disa emisione. Do jap intervista, nuk besoj që do filloja diçka vetë, por nëse ftohem në ndonjë projekt, sepse janë diskutuar disa…”-tha Sara.

Kë sheh ish-banorja si fitues të “BBV3”?!

“Unë jam mes Eglës dhe Romeos, por dua ta fitojë Egla. Ndërsa Juli më duket që është ‘jashtë mode”.