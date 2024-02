“Shyqyr që s’kishe biletë kthimi se do ta kishe djegur kot”/ Albi Nako ‘përplaset’ me Arbër Hajdarin: Kollaj që të flasësh nga kolltuku, por nuk tregohet trimëria me…

Opinionistët Ori Nebiajaj dhe Arbër Hajdari janë treguar të ashpër me Albi Nakon pas daljes nga Big Brother, duke theksuar se ka vegjetuar gjatë kohës në shtëpi.

Ndërsa Ori dëshiroi që Albi të ishte larguar vullnetarisht me partneren javën e shkuar, Arbri u shpreh: “Shyqyr që nuk e kishe biletën e kthimit sepse do ta kishe djegur kot.”

Sipas Arbrit, Albi s’ka bërë asgjë tjetër në shtëpi përveçse ka ngrënë dhe ka fjetur, madje edhe një debat që kishte me Romeon u tërhoq. Këto komente kanë irrituar Albin, i cili u shpreh se “është kollaj që të flasësh nga kolltuku”. Koreografi i është kthyer keq opinionistit, duke theksuar se është e dyta herë që e akuzon pasi më herët e kishte konsideruar frikacak.

Ori Nebijaj: Kur Albi hyri në Big Brother të gjithë kishim pritshmëri të mëdha për shkak të karakterit mediatik që kemi njohur. Unë e dija si një djalë që guxonte t’i shprehte mendimet e tij deri në fund dhe nuk i trembej gjykimit. Ai tha herën e fundit që kishte njëfarë ngërci dhe mendimi të keq që e ka mbajtur në një lojë që as ai vetë nuk e kuptoi se çfarë po bënte në shtëpi. Të paktën kështu më është dukur, kështu që unë e kuptoj publikun në televotim. Unë do të kisha uruar me sinqeritet që ta kishte marrë këtë vendim vetë që të martën dhe të kishte shkuar me zonjën që ja thanë njëfarë mënyre.

Albi: Aty është bërë një kasgt me disa njerëz që unë e kam thënë herë pas here që është grupi i Vetëvendosjes, të përjashtojnë. Ndoshta unë nuk isha e atij lloji tipologjie lojtari që ta çaja me forcën e një fadrome apo matrapiku që mund të cante një mur të thellë. Graciano tentoi, por tjetër gjë pastaj sepse ai u penalizua për të tjera arsye. Nuk është se nuk u mundova të tentoja pas një premtimi që unë bëra për t’u rikthyer në lojë, por është pjesë e skemës aty brenda që njerëz të caktuar…

Ledioni: Kë shihje pjesë e këtij klani të ngurtë që nuk hapte rrugë? Sepse ka pasur edhe njerëz që kanë hyrë më vonë si Françeska që…

Albi: Françeskën e kanë ftuar. Ka qenë Ilnisa dhe Meritoni që unë i quaj sistem PR aty brenda. Ja dhanë mundësinë dhe pastaj është tjetër gjë se si e kërcen vallen ti. Asaj iu dha mundësia përmes një prokimi, dhe pastaj u shpalos gjëja në diskutim dhe debat. Unë nuk kam qenë i provokuar në atë lloj mënyre dhe të tjerët e kanë shmangur provokimin tim.

Ledioni: Po, por e ke shmangur edhe ti sepse në momentin e vetëm që i the diçka frontalisht Romeos, më vonë u tërhoqe.

Albi: Ishte diçka që unë e absorvova brenda vetes dhe ka qenë një diskutim që unë e fola mbrëmë me Romeon.

Arbri: Unë kam pasur pritshmëri për ty. Shyqyr që nuk e kishe biletën e kthimit sepse do ta kishe djegur kot. Për mua s’ke bërë asgjë brenda shtëpisë, thjesht ke fjetur dhe ke ngrënë. Nuk e di pse e bëre këtë gjë. Unë ta kam ndjekur edhe jashtë shtëpisë, në debate të bëra në studio televizive dhe e di kapacitetin që ti ke për të të dhënë mendimet e tua, për të kontrolluar situatat. Akoma s’kam një përgjigje pse pate këtë lloj bllokimi brenda shtëpisë së Big Brother, por shpresoj që këtu jashtë të mund të kemi kohë të na shpjegosh.

Albi: Nuk ke pse thua për mua që kam ngrënë dhe kam fjetur sepse besoj kam pasur një lloj…

Arbri: Për mua po.

Albi: Po për ty po sepse është kollaj që të flasësh aty nga kolltuku.