Selvija me dedikim prekës: Shpat, unë e Roeli kemi shumë nevojë për ty

Bashkëshortja e këngëtarit tashmë të ndjerë, Shpat Kasapi, e ka kujtuar atë me një video të shkëputur nga një intervistë, ku ai fliste për familjen e tij.
Në shtatëmujorin e ndarjes nga jeta të Shpatit, Selvija ka publikuar një dedikim emocionues.
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“7 muaj pa ty Shpat, unë dhe Roeli kemi shumë nevojë për ty çdo ditë…”, ka shkruar ajo në postimin e saj, shkruan Kosovarja.
Selvija vazhdon ta kujtojë bashkëshortin përmes fotografive dhe videove të ndryshme, duke ndarë me publikun momente nga jeta e tyre familjare.