Selvija me dedikim prekës: Shpat, unë e Roeli kemi shumë nevojë për ty

Bashkëshortja e këngëtarit tashmë të ndjerë, Shpat Kasapi, e ka kujtuar atë me një video të shkëputur nga një intervistë, ku ai fliste për familjen e tij.

Në shtatëmujorin e ndarjes nga jeta të Shpatit, Selvija ka publikuar një dedikim emocionues.

Të lidhura

None found

“7 muaj pa ty Shpat, unë dhe Roeli kemi shumë nevojë për ty çdo ditë…”, ka shkruar ajo në postimin e saj, shkruan Kosovarja.

Selvija vazhdon ta kujtojë bashkëshortin përmes fotografive dhe videove të ndryshme, duke ndarë me publikun momente nga jeta e tyre familjare.

 

Screenshot


Shtuar 28.06.2026 08:27

Tags: , , ,
Granit Xhaka i përkushtuar te Zvicra, por gjithmonë pranë familjes: Momente që kanë rëndësi

Granit Xhaka i përkushtuar te Zvicra, por gjithmonë pranë familjes: Momente që kanë rëndësi
Policia jep hollësi për operacionin “Road”, arrestohen Emiliano Nina dhe Erjon Hoxha

Policia jep hollësi për operacionin “Road”, arrestohen Emiliano Nina dhe Erjon Hoxha
Elisa Spiropali: Unë do jem në PS, kush i ka bërë dëm partisë të shkojë aty ku ka vendin

Elisa Spiropali: Unë do jem në PS, kush i ka bërë dëm partisë të shkojë aty ku ka vendin
Shfrytëzimi i paligjshëm i inerteve në Valbonë, IKMT gjobit subjektin me 2 milionë lekë

Shfrytëzimi i paligjshëm i inerteve në Valbonë, IKMT gjobit subjektin me 2 milionë lekë
VIDEO/ Zjarr në kompleksin “Aura” në Laprakë, banorët denoncojnë: Zjarrfikësja erdhi një orë me vonesë, flakët i fikëm vetë

VIDEO/ Zjarr në kompleksin “Aura” në Laprakë, banorët denoncojnë: Zjarrfikësja erdhi një orë me vonesë, flakët i fikëm vetë
Zbuloni parashikimin e horoskopit për ditën e sotme, 30 Qershor 2026

Zbuloni parashikimin e horoskopit për ditën e sotme, 30 Qershor 2026
Madonna: Isha ‘paksa xheloze’ ndaj këtij ylli të pop-it, ja arsyeja e papritur

Madonna: Isha ‘paksa xheloze’ ndaj këtij ylli të pop-it, ja arsyeja e papritur
Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht

Flasin aktivistët e protestës/ Lleshi: Toka shqiptare u kthye në eksperiment! Kurti: Rama na trajton si njerëz me bisht
Perabetcasibombetparkbetpark girişGrandpashabetgrandpashabetcasibomGrandpashabetlunabetcasibomMeritkingCasibomCasibomdamabetcasibombetpascasibomKickmatbetdeneme bonusu veren sitelerMadridbetMadridbetJojobetJojobetgrandpashabetHoliganbetnakitbahisJojobetgrandpashabetgrandpashabetjojobetcasibomjojobetjojobetcasibomcasibom girişholiganbetBetpasjojobetjojobet girişimajbetbetcio