Rudina Dembacaj feston sot ditën e saj të lindjes dhe mbush 36 vjeç. Ndryshe nga herët e tjera që VIP-at urohen nga personat e tyre të afërt, aktorja i ka dedikuar disa fjalë vetës së saj.

Ajo ka postuar disa foto me vajzën e saj, ku në dorë mban tortën e veçantë, me djath të njomë. Krahas imazheve Rudi shkruan: Malsoret festojnë me djathë t’njom. Sepse kështu më pëlqen t’i festoj ditëlindjet, në mal 🫶🏻 Gëzuar ditëlindjen vetja ime🎂! Je gocë me fat 🙏🤍.