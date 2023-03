Publikohen bisedat! Rrëfimi tronditës i Fjolla Morinës: Armën ma futi në çantë Fisnik Syla, kanë dashur të më helmojnë

Këngëtarja e njohur shqiptare, Fjolla Morina, ka bërë një rrëfim tronditës në një live të publikuar në Instagram. Ajo ka ndarë një histori nga jeta personale, në të cilën është i përfshirë ish-partneri i saj, Fisnik Syla si dhe persona të tjerë.

Në tregimin e gjatë, artistja ka zbuluar gjithçka për vitet e fundit, ku siç thekson është e shkatërruar shpirtërisht dhe se në këtë mes është edhe vajza e saj, shtatëvjeçare.

Rrëfimi i plotë i Fjolla Morinës:

“Përshëndetje. Desha të ju tregoj diçka që ka ndodhur në jetën time. Jam shumë femër e fortë. Nuk ka ma e fortë se kur përballesh me plehra, legenë, me femra që shiten për pare dhe me drogë.

Ka 3 vite që kam heq nga kjo situatë nuk kam rrëfyer asnjëherë as nëpër televizione. Kam vendosur ta them në live se askujt nuk i besohet. Janë të gjithë njerëzit e shitur, a e di pse janë se droga i blen të gjitha, por jo mua. Nënën e një fëmijës. Do të ju tregoj diçka të vërtetë dhe shumë reale që nuk e kam thënë në jetën time. E kam mbajtur gjithmonë, se kam menduar se do të kryhet do të kalojë kjo procedurë, por nuk po kryhet. Arsyen dua të ua tregoj.

Alltia në Kukës kur më është gjetur nuk është e imja, ka qenë e Fisnik Sylës. Ka pasur një muaj ditë kur është njoftuar me mua. As një muaj kur më është lutur natën të udhëtojmë, kemi udhëtuar e ka futur në çantën time alltinë. Interesat e caktuara me personat në Shqipëri e kanë bërë këtë grackë. Alayah është bërë me një person që nuk ka dashur që të lind Alayah. Nuk është vetëm një person, ka shumë persona që Fjolla Morinës i kanë bërë shumë keq në karrierë. Karriera nuk vlen, fëmija për mua vlen. Lidhjet e dështuara që kanë ardhur në jetën time për shkatërrimin.