Pse Rihanna zgjodhi të vishte djalin me rozë në fotot e tij të para?

Këngëtarja me famë botërore, Rihanna dhe partneri i saj, Asap Rocky, na prezantuan dje për herë të parë me djalin e tyre të vogël Riot Rose. Rose, dukej i adhurueshëm në fotot e tij të para, teksa mbulohej me një veshje rozë të lehtë.

Në një foto të ëmbël familjare, këngëtarja shfaqej krahë bashkëshortit dhe djalit të tyre 16 muajsh RZA.

Por ajo që u vu re ishte ngjyra me të cilën Rihanna zgjodhi të prezantonte portretin e të voglit. Në një intervistë për ‘British Vouge’ ajo tha se i pëlqen t’i veshë djemtë e saj me rozë dhe dizajnin e lule, duke treguar më shumë rreth stilit të saj.

“Një nga veshjet e mia të preferuara që ai ka është një version në miniaturë i njërës prej Rocky-t”, tha Rihanna para daljes së një fustani tartan që kishte porositur për djalin e saj RZA.

“Më pëlqen ta vesh me gjëra që nuk duken si rrobat e foshnjës. Më pëlqen të eksperimentoj. E vesh me gjëra me lule. E kam veshur me rozë të nxehtë. Më pëlqen kjo. Mendoj se rrjedhshmëria në modë është më e mira. Unë gjithmonë blej në departamentin e meshkujve”.