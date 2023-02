Produksoni ndërron biletat e kthimit? Olta Gixhari i nxjerr zbuluar me akuzën e fortë (VIDEO)

Që prej eliminimt të Efit shumë hipoteza qarkullojnë lart e poshtë se kjo ishte një lojë e produksionit dhe kjo për disa arsye.

Fillimisht për faktin që “shpërblimi” u vendos nga produksioni në momenti që Dea u shpall fituese, duke e ditur që diçka e tillë do të ndodhte.

Arbana i vuri kapakun gjithçkaje me një tjetër ‘gafë’ kur ishte me Efin në studio. Për çdo të eliminuar, transmetohet një klip përmbledhës me momentet kryesore të tyret në “BBV”. Ky klip nuk u transmetua për Zhaklinën dhe Kejvinën, pas eliminimi i tyre nuk ishte me nominim dhe produksioni nuk kishte përgatitur diçka.

Por klipi nuk u transmetua as për Efin. Arbana tha se klipi nuk ishte gati pse eliminimini Efit ishte i papritur, por harroi se Efi ishte në nominim këtë javë me Luizin dhe Xhonatanin. Kështu duke u munduar ta fshehë lojën e pistë të produksionit, ajo e konfirmoi më shumë.

Por akuzat nuk po mungonë as nga brenda shtëpisë për lëvizjet e produksionit dhe këto akuza vijnë pikërisht nga Olta Gixhari. Aktorja i i ka hedhur benzinë zjarrit, duke u shprehur se produksioni e ka në dorë t’i ndërrojë bileta e kthimit.

Ajo ka marrë si shembull dy konkurrentët e vitit të kaluar Donaldin dhe Ilirin duke shtuar se “Vëllai i Madh” i ka në dorë të gjitha.