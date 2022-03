Me një postim në rrjetet sociale, Rudina Xhunga ka treguar se ditën e sotme ka humbur babain e saj. “Babi im, iku sonte tek nëna e tij.

Pushofsh i qetë ba”, ka shkruar gazetarja krah fotos me kujtimet e fëmijërisë. Ndonëse Rudina nuk ka treguar shumë në rrjetet sociale për lidhjen e saj me të atin, kjo duhet të jetë një nga humbjet me të vështira për të.