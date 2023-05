“Në lagjen e të pasurve’, Luizi zbulon se ku e ka blerë shtëpinë

Që prej daljes së tij nga shtëpia e Big Brother Vip, Luizin e kemi parë një frekuentues të rregullt të “Arka Art Hotel”, dhe me të drejtë. Shërbimi, ambientet e mrekullueshme dhe ushqimet e shijshme i kanë “vjedhur” zemrën këngëtarit dhe këtë fakt na i ka pohuar vetë ai së fundmi përmes një video.

Në një postim në “Instagram”, këngëtari përveç vlerësimit maksimal për hotelin me pamjen më fantastike në kryeqytet, ka “zbuluar”dhe një tjetër detaj i cili s’na shpëtoi pa e kapur.

Luizi ka treguar se tashmë është rezident në një nga lagjet më me zë të Tiranës, pikërisht te “Kodra e Diellit”. Si duket, banesa për të cilën më herët këngëtari tha se kishte blerë, ndodhet pikërisht në këtë lagje.

Dhe duke qenë se është komshi me “Arka Art Hotel”, Luizi tha se s’do i ndahet dhe do vazhdojë të konsumojë ushqimet e shijshme dhe darkat romantike me partneren e tij, Kiarën.

“Jam këtu në ambientet e Arka Hotel. Hoteli i cili më ka mirëpritur që nga dita e parë që kam dalë nga shtëpia e Big Brother Vip. Shërbimi ka qenë fantastik, stafi i jashtëzakonshëm, gjithçka ishte thjesht perfekte. Dhe jam shumë mirënjohës dhe falenderues dhe duke marrë parasysh se unë do jem edhe rezident në këtë lagje, pra te “Kodra e Diellit” unë do vazhdoj të jem klienti i rregullt i këtij hoteli i ambienteve të tij, i restoranteve, SPA, palestrës e të tjera. Faleminderit edhe njëherë”, dëgjohet të thotë Luizi.