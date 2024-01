Meri Shehu bën parashikimin e horoskopit nga shtëpia e BBV3! Cilat do jenë shenjat më me fat sipas saj

Astrologia Meri Shehu nën rrezet e diellit në shtëpinë më të famshme në Shqipëri, ka bërë parashikimin e horoskopit për datën 30 janar dhe ka treguar se cilat do jenë shenjat më me fat në dashuri dhe në punë.

Dashi: Do të marrë një propozim të mirë punë dhe do ketë një propozim serioz erotik.

Demi: Sot ka një kontakt nga jashtë, një udhëtim të gjatë por dhe një mundësi planifikimi ose shkolle të mirë fare, dhe një mundësi të dytë në dashuri.

Binjakët: Do marrin lekë, por do kenë edhe një takim erotik fantastik.

Gaforret: Duan të takohen me partnerin e tyre që kanë larg ose të bisedonjë më shumë me partneren e tyre dhe të futen në kontakte bashkëpunimesh të rëndësishme dhe sot është një ditë shumë e mirë për ta bërë këtë.

Luanët: Do stresohen pak me punën dhe shëndetin, por nuk ka asgjë për t’u shqetësuar.

Virgjëresha: Dita më e bukur erotike për të dashurit dhe të dashurat tuaja në botë. Është dita më e mirë për Virgjëreshët, kapini fortë se shansi dhe mundësia…

Peshorët: Peshorët do të kenë ditë të rëndësishme familjare, por që do të ndikojë edhe në karrierën e tyre.

Akrepi: Do të kenë një ide, një komunikim të madh, një udhëtim të bukur dhe një takim shumë shumë të rëndësishëm.

Shigjetarët: Do marrin dëme të mëdha ekonomike dhe një përkufizim erotik që do ta mbajnë mend për tërë jetën, do të ngelet i shkruar në zemrën e tyre ose në një panoramë që do ta lexojnë gjithmonë.

Bricjapi: Do jenë në qendër të vëmendjesm, do duan të vënë rregulla, do duan të bëjnë lojën por do të dorëzohen pastaj në kufinjtë e se pakuptueshmes që mund të jetë një ndikim, dashura ose një punë që nuk e merrni dot përsipër.

Ujorët: Sot janë ditë të mrekullueshme për ju. Dielli është futur në ujor dhe prandaj po më shndërrit mua që të ndihem kaq mirë. Ujorë kudo që jeni ju uroj të gjithëve fat dhe sot është një ditë shumë e bukur për gjërat e rëndësishme që doni të bëni, një udhëtim, një pamje të bukur. Një ëndërr bëhet realitet.

Peshqit: Kanë ndihmesë, lajme të mira, komunikime, bashkëpunime edhe një afermitet i ri, një shok, një mik dhe dashuri.